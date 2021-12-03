Премьер Канады обсудил с Зеленским «продолжающуюся агрессию» России

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию на российско-украинской границе. Об этом сообщается на сайте канадского премьера.

Среди тем, затронутых двумя политиками, — «наращивание» российских вооруженных сил вокруг Украины и «продолжающаяся агрессия и действия России по дестабилизации». Трюдо отметил, что партнеры Киева осуществляют координацию, чтобы «противостоять российской провокации».

Канадский премьер также указал на необходимость деэскалации и дал обещание украинскому лидеру оказать поддержку в сохранении территориальной целостности Украины.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что международным сообществом прорабатывается «пакет сдерживания» на случай нападения России. Он отметил, что пакет разрабатывается по трем направлениям, и подчеркнул, что в первую очередь важно донести до Москвы, что военная операция на территории Украины будет иметь для нее непоправимые последствия.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия не готовила, не готовит и не будет готовить никаких наступлений ни на кого.