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Россиянка побывала в Чечне и описала поездку словами «выглядит устрашающе»

Российская туристка побывала в Грозном и назвала атмосферу города напряженной
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Фото: Марина Ершова / Яндекс.Дзен

Российская туристка, которая побывала в столице Чечни городе Грозном, описала поездку словами «выглядит устрашающе». Своими впечатлениями от путешествия по кавказской республике она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как призналась девушка, путешествие вышло спонтанным — по ее словам, она с друзьями поехала в Чечню «наобум», без заготовок и опыта. Поэтому на границе при въезде в республику ее попутчиков, которые были в шортах, попросили переодеться.

В Грозном туристку восхитили красивые здания и просторные широкополосные дороги. Тем не менее, атмосферу города она назвала строгой и напряженной. Например, ее напугало большое количество военных с автоматами, а также смутили часто встречающиеся на улицах портреты президента России и главы республики.

«Также я заметила, что из пешеходов только мужчины. Это говорит о том, что женщины смирно сидят по домам, им не положено всякий раз разгуливать бестолку», — рассудила россиянка.

В заключение путешественница описала город фразой «особо делать нечего». Кроме того, автор блога посоветовала выбирать ресторан только по рекомендации местных жителей, так как в интернете невозможно найти отзывы о местах общепита.

«Еще можно походить по продуктовым магазинчикам и заценить товар, что тут едят и откуда везут импорт. На этом точно все. Природные достопримечательности за городом», — подытожила девушка.

Ранее в июне россиянка с подругами съездила на Кавказ и рассказала об экономии в отпуске — путешествие обошлось в 25 тысяч рублей за семь дней. Туристка уточнила, что за неделю они с группой побывали в трех республиках, проведя четыре дня в Кабардино-Балкарии, три дня в Дагестане и одну ночь в Чечне.

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