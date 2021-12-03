На стрелявшего в центре Москвы завели дело

Прокуратура: возбуждено дело о хулиганстве на водителя за стрельбу по таксисту в Москве

Следователи возбудили уголовное дело против стрелявшего в таксиста мужчины в центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Расследование ведется по статье о хулиганстве. Прокуратура взяла дело на контроль. По данным ведомства, между двумя водителями на улице Большая Грузинская произошел конфликт, в ходе которого один мужчина выстрелил в другого, предположительно, из травматического оружия.

Подозреваемому 42 года. Его личность установлена полицейскими, уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Ранее в пятницу, 3 декабря, сообщалось, что стрелявший — водитель Cadillac Escalade, который был судим и состоял на учете в наркодиспансере. Он работает экспертом-оценщиком, родом из Днепропетровска. Он был судим за кражу, совершенную в 2009 году на Савеловском рынке Москвы. В 2017 году он ударил несколько раз отверткой мужчину, причинив ему тяжкие телесные повреждения.