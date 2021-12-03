Свидетель описал пострадавшего при стрельбе в центре Москвы

Пострадавшего при стрельбе в центре Москвы описал свидетель, работавший в этот момент в ресторане поблизости. Видео опубликовал телеканал Звезда в своем Telegram-канале.

Мужчина разъяснил, что инцидент произошел напротив ресторана. Персонал увидел за окном человека в крови, у которого больше всего были испачканы кровью руки. Два врача унесли его на носилках. Сперва персонал ресторана был уверен, что это последствия аварии, а звуки стрельбы не были слышны в помещении. При этом собеседник телеканала отметил, что пострадавший был в сознании, но ничего не говорил и не кричал.

Ранее 3 декабря сообщалось, что дорожный конфликт со стрельбой произошел на 2-й Брестской улице. Водитель Cadillac Escalade выстрелил в таксиста и скрылся. Позже его поймали, выяснилось, что мужчина работает экспертом-оценщиком, родом из Днепропетровска. Раньше был судим за кражу в 2009 году на Савеловском рынке Москвы. В 2017 году он ударил несколько раз отверткой мужчину, причинив ему тяжкие телесные повреждения.

