Появились кадры с устроившим стрельбу в центре Москвы водителем Cadillac

Появились кадры с водителем Cadillac Escalade, который расстрелял таксиста из травматического оружия в центре Москвы. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Как сообщили ранее в МВД, в настоящий момент мужчина задержан. «Злоумышленник задержан на месте инцидента, пострадавшему оказана медицинская помощь», — говорится в заявлении полиции.
Инцидент со стрельбой произошел 3 декабря на 2-й Брестской улице, между мужчинами завязался дорожный конфликт. Выстрелив в оппонента, неизвестный пытался оказать ему помощь, но затем уехал.
В городе был объявлен план «Перехват».