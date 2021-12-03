Появились кадры с устроившим стрельбу в центре Москвы водителем Cadillac

Опубликовано фото водителя Cadillac, из-за которого в Москве был введен план «Перехват»

Появились кадры с водителем Cadillac Escalade, который расстрелял таксиста из травматического оружия в центре Москвы. Об этом передает Telegram-канал Mash.

Как сообщили ранее в МВД, в настоящий момент мужчина задержан. «Злоумышленник задержан на месте инцидента, пострадавшему оказана медицинская помощь», — говорится в заявлении полиции.

Инцидент со стрельбой произошел 3 декабря на 2-й Брестской улице, между мужчинами завязался дорожный конфликт. Выстрелив в оппонента, неизвестный пытался оказать ему помощь, но затем уехал.

В городе был объявлен план «Перехват».