Рашкина вызвали на допрос в качестве подозреваемого по делу о незаконной охоте

Депутат Госдумы Рашкин вызван на допрос в СКР как подозреваемый по делу о незаконной охоте

Депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин, который ранее признался в убийстве лося в Саратовской области, вызван на допрос в Следственный комитет России (СКР) в качестве подозреваемого по уголовному делу о незаконной охоте. Об этом рассказал другой член фракции коммунистов в нижней палате парламента Сергей Обухов, сообщает РИА Новости в пятницу, 3 декабря.

Накануне, 2 декабря, стало известно, что глава СКР Александр Бастрыкин завел в отношении Рашкина уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»).

По версии следствия, в ночь с 28 на 29 октября Рашкин вместе со знакомыми охотился на лося, не имея на то разрешения. Убив животное, они спрятали оружие, разделали тушу и уложили в багажник. Там добычу и нашли сотрудники комитета охотничьего хозяйства Саратовской области, остановившие машину депутата.

25 ноября депутаты проголосовали за лишение Рашкина депутатской неприкосновенности. В октябре 2021 года полицейские остановили в Саратовской области машину депутата, в багажнике которой они нашли убитого лося. Коммунист поначалу говорил, что нашел тушу в лесу, однако, позже признался в убийстве животного.