В РПЦ призвали запретить шутки с поеданием эмбрионов в TikTok

В Русской православной церкви (РПЦ) призвали государство запретить в соцсетях «людоедский контент»: видео и «игры», в которых дети поедают или готовят абортированных эмбрионов. Об этом сообщил РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он отметил, что в соцсети TikTok распространяются видео, на которых анимированные герои или подростки поедают или готовят эмбрионов.

«Считаем популяризацию абортов в детской аудитории тиктока попыткой подорвать уважение к ценности человеческой жизни. Увы, у нас пока не вполне сформировано тотальное отвержение идеи аборта, как покушения на дар жизни. Но думаю, что даже в существующей ситуации у государства достаточно воли и возможностей для того, чтобы подобный человеконенавистнический, людоедский контент был запрещен», — сказал Кипшидзе.

По его словам, в популяризации абортов виноваты не дети, так как они чаще всего «не ведают, что творят». «Как, например, за рекрутирование детей-солдат, которые, как известно, являются самыми бессердечными убийцами, за анимационные "шутки" с "поеданием" абортированных младенцев должно отвечать общество взрослых», — пояснил представитель РПЦ.

Ранее председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что РПЦ считает проблемой телевидения отсутствие пропаганды семейных ценностей и здорового образа жизни. По его словам, претензии возникают, если оценить основное содержание российских телетрансляций, различных сериалов. В них не рассказывают о позитивных ценностях, не показывают счастливых детей.

20 ноября патриарх Кирилл в день своего 75-летия заявил, что церковь никогда не признает однополое сожительство, такая практика всегда продолжит оставаться грехом. По его мнению, на Западе церковь, отходящая от таких устоев, теряет свои позиции.