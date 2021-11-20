Патриарх Кирилл назвал особым грехом сожительство людей одного пола

Православная церковь никогда не признает браком сожительство людей одного пола, для нее такое сосуществование людей всегда будет особым грехом. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Он выступил против идеи уравнивать однополые отношения с традиционными и отметил, что из-за нее позиция церкви в западных странах, признающих такие союзы на законодательном уровне, стала уязвимой. «Вот простая вещь: православная церковь не соглашается и никогда не согласится с новомодной идеей, касающейся брачных отношений», — констатировал он.

Вместе с тем Кирилл назвал Россию не просто свободной страной, а настоящим «лидером свободного мира». «Это реальный факт. Представляю, какая будет реакция с разных сторон на эти мои слова, но я могу доказать», — предложил он.

В качестве главного доказательства патриарх привел утверждение, что Россия свободна от влияний извне и выбирает свой собственный путь. Острых же противоречий, по мнению главы РПЦ, в стране нет.

Ранее председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что Русская православная церковь продолжит считать аборт убийством, за исключением случаев, когда он делается по медицинским показателям. «Когда мы понимаем, что плод не выживет на 200 процентов», — сказал представитель РПЦ. По его словам, для церкви абортом, а значит, неприемлемой процедурой, считается даже прием препаратов для прерывания беременности на раннем сроке.

