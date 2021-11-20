У РПЦ возникли вопросы к отсутствию пропаганды на телевидении

Русская православная церковь считает проблемой телевидения отсутствие пропаганды семейных ценностей и здорового образа жизни. О таких вопросах к наполнению телепередач рассказал в передаче «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

По его словам, претензии возникают, если оценить основное содержание российских телетрансляций, различных сериалов. В них не рассказывают о позитивных ценностях, не показывают счастливых детей.

В основном сюжеты, уверен Иларион, крутятся вокруг супружеских измен, которые воспринимаются чуть ли не как нормативные. Он подчеркнул, что основная претензия заключается в том, какую воспитательную функцию выполняют телеканалы.

Ранее сегодня патриарх Кирилл в день своего 75-летия заявил, что церковь никогда не признает однополое сожительство, такая практика всегда продолжит оставаться грехом. По его мнению, на Западе церковь, отходящая от таких устоев, теряет свои позиции.

Позднее заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе пояснил, что патриарх не имел в виду отказ от геев. Для них, как и для прочих грешников, доступны покаяние и духовное исцеление.

Вместе с тем Кипшидзе напомнил, что если церковь отказывается от границы между грехом и праведностью, то закономерно и неотвратимо утрачивает свое влияние.