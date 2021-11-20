В РПЦ пообещали не отрекаться от геев

Представитель РПЦ Кипшидзе: патриарх Кирилл не имел в виду, что церковь отрекается от геев

Слова патриарха Кирилла о греховности однополого сожительства не означают, что Русская православная церковь (РПЦ) отрекается от лиц нетрадиционной сексуальной ориентации или отвергает их. Об этом в комментарии порталу «Газета.Ru» заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Что касается лиц, которые подвержены этому греху (гомосексуализму — прим «Лента.ру»), то для них открыты возможности покаяния, духовного исцеления», — пообещал представитель РПЦ. По его словам, геи вместе с другими грешниками, например, ворами и обжорами, могут приходить в храмы и приносить свое раскаяние.

Однако, подчеркнул Кипшидзе, о признании нормальности греха говорить нельзя, и именно это имел в виду патриарх, когда говорил о непризнании однополых союзов. Он объяснил, что если разрушить границу между грехом и праведностью, то любое религиозное учение, любая церковь закономерно и неотвратимо утратит свое влияние.

Представитель РПЦ заметил с сожалением, что в ряде западных стран под давлением «либеральных СМИ» христианские общины, особенно протестантские, начали пересматривать свою позицию. Этот подход в РПЦ могут определить только как абсолютно нехристианский, поскольку настоящие христиане — православные, католики, протестанты — никогда не согласятся, что браком можно называть какой-либо союз, кроме союза мужчины и женщины.

Помимо обращения к теме однополых браков патриарх Кирилл также заявил о том, что Россия — не просто свободная страна, а лидер свободного мира, потому что выбирает собственный путь развития и не подвержена влиянию извне.

В субботу, 20 ноября, Кириллу (в миру Владимиру Гундяеву) исполнилось 75 лет. Президент России Владимир Путин наградил патриарха в честь его дня рождения орденом Андрея Первозванного. Ранее им был награжден предшественник Кирилла патриарх Алексий II.