Раскрыта эволюция коронавируса в сторону устойчивых к иммунитету штаммов

Ученые Гарвардской медицинской школы раскрыли несколько вероятных мутаций, которые позволят коронавирусу уклоняться от иммунной защиты, включая естественный иммунитет, приобретенный в результате инфекции или вакцинации, а также снижать эффективность лечения на основе антител. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Авторы работы предупреждают, что результаты исследования не могут быть напрямую применимы к варианту омикрон, потому что поведение этого конкретного штамма будет зависеть от его собственного уникального набора мутаций (по крайней мере 30 в спайковом S-белке) и от того, как он конкурирует с другими активными штаммами, циркулирующими по всему миру. Однако ученые отмечают, что чем дольше вирус реплицируется в организме человека, тем больше вероятность того, что он продолжит эволюционировать в сторону большей устойчивости к иммунитету и лечению с помощью антител.

Это означает, что необходимо прилагать как можно больше усилий для предотвращения распространения коронавируса, включая массовую вакцинацию во всем мире, чтобы остановить его эволюцию. Оказалось, что SARS-CoV-2 склонен приобретать мутации, которые позволяют инфекции сопротивляться нейтрализующим антителам, и, как правило, эти варианты возникают в организме ослабленных людей. Мутации затрагивают S-белок коронавируса, но при этом не ухудшают его способность связываться с клеточными рецепторами.

Исследователи также обнаружили антитело, способное эффективно нейтрализовать все тестируемые варианты, однако отметили, что вирус сможет уклониться от этого антитела, если в S-белке возникнет единственная мутация, которая добавляет молекулу сахара в том месте, где антитело связывается с вирусом. РНК-вакцина сохраняет некоторую эффективность против всех вариантов, включающих довольно сильно мутировавшие псевдотипы (лабораторные заменители вируса, неспособные передаваться).