Антиквар назвал разыскиваемые всеми коллекционерами самые ценные раритеты России

В число самых ценных раритетов России, которые разыскивают почти все антиквары и коллекционеры, входят константиновский рубль и уцелевшие экземпляры первого издания «Путешествия из Петербурга в Москву» Александра Радищева. Об этом «Ленте.ру» рассказал главный эксперт аукционного дома «Двенадцатый стул» Иван Ефимов.

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Оба раритета, по мнению эксперта, можно назвать «коллекционерскими святыми Граалями».

«Константиновский рубль — это самая редкая, самая знаковая русская монета», — утверждает эксперт. Ее чеканили в краткий период междуцарствия после смерти императора Александра I в 1825 году, когда в течение двух недель наследником ошибочно считался его младший брат Константин.

Сохранилось всего несколько константиновских рублей: три находятся в крупных музеях, остальные — в частных коллекциях. В 2021 одну из монет приобрел президент «Лукойла» Вагит Алекперов, заплативший за нее 2,6 миллиона долларов США.

«Самая желанная книга для русского собирателя — это редчайшее издание радищевского "Путешествия из Петербурга в Москву", которое было уничтожено по указу Екатерины II», — считает Ефимов.

Большая часть тиража, напечатанного в домашней типографии писателя, была уничтожена после указа императрицы. В нем назвали книгу «наполненной самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный, умаляющими должное ко властям уважение». Запрет сохранялся до 1905 года.

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