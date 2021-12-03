Ибрагимович рассказал про первый секс

Футболист «Милана» Златан Ибрагимович о первом сексе: тогда я познал свободных шведок

Нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович рассказал об отношениях с девушками в юношестве и первом сексе. Его слова приводит Corriere della Sera.

Спортсмен вспомнил, что очень стеснялся перед первым свиданием и составил список всего, что хотел сказать девушке. На тот момент ему исполнилось 17 лет. «Жалкое зрелище. Только тогда я познал свободных шведок. В гетто были только коротковолосые девушки в паранджах», — заявил Ибрагимович, росший в семье балканских иммигрантов.

Футболист женат на шведской актрисе и фотомоделе Хелен Сегер. У пары растет двое сыновей: Максимилиан (2006 года) и Винсент (2008 года).

На счету Ибрагимовича 62 гола в составе сборной Швеции. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Форвард известен по выступлениям за «Аякс», «Интер», «Милан», «Ювентус», «Барселону», «Манчестер Юнайтед», а также «Пари Сен-Жермен».