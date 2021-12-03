В Китае появится «изменчивое» здание в виде кубиков льда

Французское архитектурное бюро Mathieu Forest Architecte представило проект здания в виде кубиков льда, которое появится в Китае к зимним Олимпийским играм в 2022 году. Постройка под названием Xinxiang будет служить центром культурного туризма в Шанхае, пишет ArchDaily.

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Сооружение состоит из девяти полупрозрачных кубов, высота каждого — 17 метров. Стеклянные панели фасадов держатся на тросах из нержавеющей стали таким образом, чтобы опорную конструкцию не было видно. Здание способно выглядеть по-разному в зависимости от угла зрения, времени суток, сезона и погоды.

«Изменчивый» комплекс в ясный день будет ослепительно белым, а в пасмурную погоду — серым и матовым. Кроме того, текстура панелей при отражении в ней солнца и облаков станет создавать эффект инея. Ночью фасады «кубиков льда» будут излучать равномерный свет.

В октябре стало известно о здании необычной формы в России. Дом в форме яйца построил для своей маленькой дочери скульптор Григорий Орехов. Сооружение выполнено из нескольких сотен пластин фанеры, уложенных друг на друга. Свет проникает внутрь через окно на крыше, а зайти в помещение можно по лестнице из нержавеющей стали.