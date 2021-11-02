Россиянин создал для дочери дом-яйцо

Российский скульптор Григорий Орехов создал для своей маленькой дочери дом в форме яйца. Облик постройки символизирует жизнь до рождения, сообщает Designboom.

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Дом яйцевидной формы выполнен из нескольких сотен пластин из фанеры, уложенных друг на друга. Внутри они создают ступенчатую поверхность. Солнечный свет проникает через окно в вершине. Зайти в дом можно по ступенькам из нержавеющей стали — природа отражается в глянцевой поверхности материала.

Скульптор назвал форму идеальной, у которой нет ничего лишнего. Яйцо также считается символом начала, возрождения и бесконечности. «Постройка воплощает в себе вселенную в миниатюре, целый мир в хрупкой оболочке. Оказавшись внутри, человек получает возможность испытать то, что называется "жизнь до рождения", находясь под защитой внешне хрупкой, но прочной конструкции в тишине, которой лишены жители современных мегаполисов», — пояснил Орехов.

В июле 2021 года российский архитектор Сергей Кузнецов вместе с концерном «КРОСТ» построил в деревне Никола-Ленивец Калужской области дом в форме трубы. Постройка весом 12 тонн и диаметром 3,5 метра располагается на участке с перепадом высоты, создавая ощущение парения в воздухе.