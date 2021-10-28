В CША появится крупнейший в мире район из напечатанных домов

В городе Остин в Техасе появится крупнейший в мире район из напечатанных на 3D-принтере домов, пишет The Wall Street Journal. Строительные компании Lennar и Icon планируют возвести 100 построек. Фирма Icon утверждает, что конструирование таких зданий будет дешевле и экологичнее традиционного строительства и потребует меньше рабочей силы.

В домах будут использовать бетонный каркас вместо деревянного. Генеральный директор Icon Джейсон Баллард утверждает, что 3D-принтеры его компании могут установить систему внешних и внутренних стен для одноэтажного здания площадью 185 квадратных метров всего за неделю. При создании домов в США будут использовать материал под названием Lavacrete, бетонную смесь, оптимизированную для облегчения печати. «Машины могут печатать изогнутые стены, что позволяет создавать более креативные проекты домов», — добавил Баллард. Завершать конструкцию дома будет компания Lennar, специализирующаяся на традиционном строительстве.

Цены построек еще не определены, но стоимость предыдущих проектов Icon была ниже рыночной. Например, дом с двумя спальнями в Остине был оценен в 450 тысяч долларов, а с четырьмя спальнями — в 800 тысяч. Все дома в новом районе будут одноэтажными, однако каждый из них получит уникальный дизайн. По словам инженеров строительных компаний, напечатанные дома выдержат экстремальные погодные условия и прослужат не меньше обычных. Новые дома в Остине оборудуют фотоэлектрическими крышами, с помощью которых здания будут обеспечивать себя энергией самостоятельно.

Спрос на жилье в США резко вырос во время пандемии, когда правительство установило низкие ставки по ипотеке. Однако строительство новых зданий затрудняли задержки в цепочках поставок и нехватка рабочей силы. По оценкам ипотечной компании Freddie Mac, в конце 2020 года в США не хватало 3,8 миллиона одноэтажных домов.

В России также используют 3D-технологии для строительства домов. Например, в августе стало известно, что ее используют для возведения целого поселка в Ярославской области. Резидент Фонда «Сколково» компания «АМТ» планирует напечатать 12 инновационных зданий. Работы уже ведутся: ко всем 12 объектам подвели воду, электричество и канализацию.