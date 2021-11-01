Россия избавится от вредящих планете домов

В рамках новой стратегии низкоуглеродного развития России правительство планирует избавить страну от вредящих планете домов. Намерение установить новые требования по энергоэффективности зданий прописано в документе на сайте кабмина.

Для достижения в стране углеродной нейтральности (полной компенсации выбросов парниковых газов) к 2050 году необходимо снести объекты с изношенными коммуникационными системами, а новые дома снабдить экологичными альтернативами, чтобы снизить потребление энергоресурсов при их эксплуатации. Изменения коснутся жилых, общественных и промышленных зданий. На энергоэффективные аналоги заменят системы горячего водоснабжения и отопления, бытовые электроприборы и освещение. Кроме того, недвижимость снабдят инструментами умного управления энергией.

В планах правительства также стимулировать внедрение установок, которые производят и используют энергию из возобновляемых источников — солнечных панелей и коллекторов для горячего водоснабжения, тепловых насосов, квартирных и общедомовых утилизаторов теплоты сточных вод, измельчителей пищевых отходов. При возведении зданий начнут использовать больше переработанных материалов, а остеклять с учетом минимальной потери тепла — это позволит присваивать объектам класс энергоэффективности уже на этапе строительства.

В конце октября Россию уличили в отставании от Запада в переходе на безопасные для планеты дома. Среди причин меньшего стремления к энергоэффективности эксперт по градостроительству назвал доступность в стране топлива для выработки энергии и проблемы в системе централизованного отопления.