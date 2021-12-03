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Причиной гибели на зоне Академовского маньяка стала попытка симулировать суицид

Источник: Академовский маньяк Лыткин погиб в колонии при попытке симулировать суицид
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Фото: ТАСС / Александр Трошин

Никита Лыткин, также известный как Академовский маньяк, погиб в колонии, находящейся в Иркутской области, при попытке симулировать суицид. Об этом в пятницу, 3 декабря, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в настоящее время основная версия следствия гибели Лыткина — неосторожная попытка симулировать самоубийство.

«Установлено, что Лыткин перед смертью требовал смягчения условий отбытия наказаний и несколько раз угрожал самоубийством. Очередная попытка носила явно демонстрационный характер, но заключенный перестарался», — сказал источник.

1 декабря сообщалось, что управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России проводит проверку в связи с гибелью заключенного Лыткина 1993 года рождения. О факте инцидента ранее в тот же день сообщил источник «Ленты.ру».

Академовские маньяки — двое серийных убийц Никита Лыткин и Артем Ануфриев, которые с 2010 по 2011 год совершили девять убийств и по меньшей мере 15 нападений на прохожих, используя молотки и холодное оружие. Их задержали после очередного преступления. Лыткин и Ануфриев были признаны вменяемыми, но на момент совершения преступлений Лыткину еще не исполнилось 18 лет. Закон запрещает приговаривать несовершеннолетних к пожизненному лишению свободы, поэтому младший из «маньяков-молоточников» был осужден на 24 года лишения свободы. Позже Верховный суд России сократил Лыткину срок до 20 лет. Артем Ануфриев осужден на пожизненное лишение свободы.

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