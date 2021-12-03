Хакеры устроили протест против работы с помощью принтеров

Хакеры взломали большое количество принтеров, чтобы распечатать антикапиталистический манифест. Об этом сообщает издание Motherboard.

Журналисты обратили внимание на сообщения десятков пользователей в Reddit по всему миру. Посетители сайта, являющиеся сотрудниками различных компаний или владельцами бизнеса, заметили нетипичное поведение их принтеров. По их словам, офисное оборудование — как правило, предназначенное для печати чеков, — начало произвольно печатать манифесты, в которых неизвестные призывали бросить работу.

«Время — ваш самый ценный актив», — говорилось в одном из сообщений. В распечатках подчеркивалось, что работодатель не обеспечивает своих сотрудников достойной зарплатой, из-за чего необходимо саботировать работу и устроить забастовку. В ряде случаев листовки — вероятно, напечатанные хакерами с помощью взлома оборудования — призывали обратиться к местному профсоюзу и перейти на ветку r/antiwork на Reddit, где общаются активисты.

Специалисты компании GreyNoise, занимающейся вопросами безопасности, объяснили, что данная атака начинается с массового сканирования подключенного к сети оборудования. По словам экспертов, хакеры ищут незащищенные подключения и запускают удаленную печать. Основатель компании Эндрю Моррис (Andrew Morris) похвалил анонимов за изобретательность: «Они распространяют массовую печать с 25 отдельных серверов, поэтому блокировки одного IP-адреса недостаточно».

Журналисты отметили, что различные хакерские группировки ранее уже взламывали принтеры. Так, в 2018 году неизвестные проникли на десятки тысяч офисных устройств, заставив их печатать листовку в поддержку блогера PewDiePie.

Ранее специалисты по безопасности рассказали о способе одновременного взлома огромного количества принтеров. Это возможно из-за отсутствия закрытого TCP-порта на оборудовании.