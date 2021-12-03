Раскрыта стоимость путевки на северный полюс

Путешествие на Северный полюс обойдется туристам около 2,4 миллиона рублей на одного человека за 13 дней. Тур на Шпицберген или в Гренландию доступнее — от 40 тысяч рублей в сутки. Об этом в интервью РИА Новости рассказал основатель клуба полярных путешествий Poseidon Expeditions Николай Савельев.

Он пояснил, что добраться на Северный полюс можно только одним способом — на атомном ледоколе «50 лет Победы». Судно принадлежит компании «Росатом», а путешественники, в свою очередь, его арендуют. Ледокол стартует из Мурманска, а на его борту могут находиться до 120 пассажиров.

Савельев отметил, что круизы в другие точки Заполярья — в Гренландию, на Шпицберген, Землю Франца-Иосифа или в Антарктику — стоят дешевле. «Сейчас поездка на Шпицберген или Землю Франца-Иосифа не дороже путешествия в хорошие турецкие отели. Тут скорее вопрос в том, что человеку интересно, насколько он образован. Такой тур стоит 40-50 тысяч рублей в сутки на человека. Путешествие длится в среднем 10 дней», — оценил он.

Савельев отметил, что в стоимость каждого круиза включены транспорт (атомоход или другое экспедиционное судно), проживание, питание, экипировка и экскурсии. Жить во время поездки путешественники также могут в комфортных условиях. За путешественником, по словам организатора, остается только моральная подготовка.

«Но это не люкс, конечно, потому что это настоящий ледокол, а не круизный лайнер. Все достаточно просто, но функционально. Люди платят большие деньги не за ковры и дорогую еду. Они платят за новые знания и впечатления, за встречу с уникальными людьми», — пояснил основатель клуба полярных путешествий.

«Дойти до Северного полюса, побывать на ледоколе и посмотреть острова и архипелаги Северного морского пути, в числе которых Земля Франца-Иосифа – самая северная территория России. Эта поездка, в которой чувствуешь, будто оказался за пределами Земли. Путешественники могут своими глазами увидеть, как меняется климат и узнать об этом максимально много, ведь с нами на ледоколе идут ученые и полярные эксперты: морские биологи, гляциологи, экологи», — описал Савельев.

В феврале ВЦИОМ провел исследование, по итогам которого выяснилось, что отправится в путешествие по Арктике хотят 41 процент россиян. Мужчины больше, чем женщины хоть попасть на Север. При этом два процента опрошенных уже были в Арктике.