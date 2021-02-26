Назван процент желающих отдохнуть за полярным кругом россиян

41 процент россиян хотят отправится в путешествие по Арктике. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Мужчины больше, чем женщины хоть попасть на Север. При этом два процента опрошенных уже были в Арктике. Более половины россиян заявили, что не хотят посещать район.

Опрос, приуроченный к Международному дню полярного медведя также показал, что девять процентов россиян считают белого медведя самым крупным млекопитающим на суше. Более половины назвали других животных.