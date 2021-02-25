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Россияне выбрали символ страны

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Фото: Globallookpress.com

Опрос, приуроченный к Международному дню полярного медведя показал, что более половины россиян считают животное символом страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Более половины россиян сошлись во мнении, что медведь олицетворяет Россию и может служить ее национальным символом (62 процента)», — говорится в сообщении центра.

Также среди символов россияне назвали амурского тигра(11 процентов) и двуглавого орла (9 процентов). Опрошенные упомянули волка, собаку, льва, кошку и лошадь.

Опрос посвящен Международному дню полярного медведя, который отмечают 27 февраля. Респондент также отвечали на вопрос об Арктике. Чуть менее половины опрошенных (41 процент) хотят отправиться в путешествие по Арктике, более половины ответили, что не хотят туда ехать (55 процентов).

Ранее в России появился Чукотский арктический научный центр, где будут проводить исследования краснокнижных видов животных, решать конфликты между человеком и белым медведем и контролировать промысел китов.

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