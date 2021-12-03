Описаны походы Овечкина в рестораны в Вашингтоне

Журналист Игорь Рабинер в интервью YouTube-каналу Sports.ru рассказал о том, как нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оплачивал походы в рестораны для одноклубников.

Журналист заявил, что на четвертый год выступления в команде хоккеиста заставили оплатить ужин для 63 человек из тренировочного лагеря, тем самым проверяя его на жадность. «Вот эта вся кодла, 60 с лишним человек идут и где-то на десятку тысяч баксов обедают, суши, все дела. Но за Овечкиным не заржавеет в этом плане», — описал историю Рабинер, отметив, что россиянин делал такое неоднократно.

Летом 2020 года защитник «Вашингтона» Джон Карлсон рассказал о странной просьбе Овечкина во время совместного ужина. По словам хоккеиста, его удивило, что россиянин захотел приправить пасту кетчупом.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Он помог «Кэпиталс» впервые в истории клуба выиграть Кубок Стэнли.