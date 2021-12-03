Создан хватающий предметы робот-попугай

Специалисты Стэнфордского университета создали робота, который имеет лапы для захвата предметов. Об этом сообщается на сайте организации.

По словам ученых, при конструировании робота они вдохновлялись способностями животных. В частности, инженеры постарались воссоздать птичьи лапы, с помощью которых животные могут хватать и переносить различные предметы, держаться за ветки и отталкиваться от объектов при начале полета. «После миллионов лет эволюции они делают взлет и посадку такими легкими — даже несмотря на огромное количество различных деревьев в лесу», — отметил участник проекта доктор философии Уильям Родерик (William Roderick).

Созданный учеными робот SNAG (Stereotyped Nature-inspired Aerial Grasper) состоит из квадрокоптера и птичьих лап, напечатанных на 3D-принтере. У каждой лапы есть собственный аналог мышц и сухожилий, а также автономный двигатель. Механизм импользуется для поглощения энергии при посадке и захвате находящихся на земле предметов. Изучая дикую природу, инженеры сконцетрировали внимание на попугаях и сапсанах.

Энтузиасты заметили, что почти все движения мелких птиц стереотипны, то есть состоят из многочисленно повторяющихся действий.

Специалисты полагают, что SNAG можно будет использовать при изучении дикой природы и наблюдениями за птицами. Также дрон можно будет применять при поисково-спасательных операциях.

Ранее американские ученые обнаружили способность к размножению у созданных ими биороботов. Специалисты заметили, что когда биороботы собираются в группы, они могут образовывать сферы примерно из трех тысяч клеток в течение пяти дней.