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Первые в мире биороботы научились размножаться

Американские ученые обнаружили способность к размножению у биороботов
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Изображение: Douglas Blackiston

Специалисты Университета Вермонта в США обнаружили, что созданные ими биороботы имеют способность к самовоспроизведению. Об этом сообщает издание NewScientist.

Первые в мире ксеноботы, созданные из клеток лягушки, в лабораторных условиях научились образовывать небольшие структуры, самоорганизовываться и перемещать небольшие «грузы». Специалисты заметили, что когда биороботы собираются в группы, они могут образовывать сферы примерно из трех тысяч клеток в течение пяти дней. Из образовавшихся клеток воспроизводились новые ксеноботы.

Исследователи выяснили, что группы из 12 биороботов могут работать сообща, образуя одно или два новых поколения. «Один ксенобот-родитель может запустить процесс размножения, а затем случайно второй родитель может поместить больше ячеек в эту кучу клеток и так далее», — отметил ведущий автор исследования Джош Бонгард (Josh Bongard).

При каждом следующем раунде репликации создается менее способное к самовоспроизведению потомство. Так, в конце концов ксеноботы в последнем поколении состоят менее чем из 50 клеток — они теряют способность плавать и размножаться.

Ученые подчеркнули, что процессом репликации можно управлять. Используя алгоритм, команда специалистов предсказала, какие начальные формы ксеноботов могут дать наибольшее потомство. С помощью своего открытия авторы исследования попытаются выяснить, как размножались первые организмы на Земле.

Ученые Университета Вермонта в США заявили о разработке первых в мире роботов, построенных из живых клеток лягушки Xenopus laevis, в начале 2020 года. Ксеноботы способны двигаться, самоорганизовываться и перемещать микроскопические «грузы».

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