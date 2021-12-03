Назван самый мощный смартфон

Xiaomi Black Shark 4S Pro второй месяц подряд стал самым мощным смартфоном в AnTuTu

Xiaomi Black Shark 4S Pro удержал звание самого мощного Android-смартфона по версии бенчмарка AnTuTu. Результаты тестов опубликованы на сайте организации.

Флагманский телефон от Xiaomi, вышедший в середине октября, второй месяц подряд признается самым производительным Android-девайсом на рынке. Аппарат, имеющий процессор Snapdragon 888+, 16 гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти, набрал в тестах 875 тысяч баллов. На второй позиции разместился ZTE Nubia Red Magic 6S Pro, на третьей — Vivo iQOO 8 Pro.

Также в топ-10 попали Xiaomi Black Shark 4 Pro, Vivo X70 Pro+, Asus Rog Phone 5s, Vivo iQOO 8. В списке субфлагманских моделей топ-3 заняли Vivo iQOO Z5, Oppo K9s и Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

Составители рейтинга отметили, что все представленные в десятке самых мощных флагманов гаджеты базируются на процессорах от Qualcomm. Так, занявшие первые два места устройства работают на топовом чипе Snapdragon 888+.

Ранее представители бенчмарка AnTuTu назвали самые мощные Android-смартфоны октября.