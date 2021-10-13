Xiaomi выпустила самый мощный смартфон

Xiaomi представила обновленные игровые смартфоны линейки Black Shark. Об этом сообщает китайская версия издания Engadget.

Серия выпущенных девайсов состоит из двух аппаратов — Black Shark 4S и Black Shark 4S Pro. Смартфоны ориентированы на геймеров, устройства отличаются повышенной производительностью и наличием игровых функций. Журналисты называют представленные девайсы одними из самых мощных на рынке.

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Базовая модель Black Shark 4S имеет 6,67-дюймовый экран AMOLED E4 с разрешением 2400х1080 пикселей и частотой 144 герц, процессор Snapdragon 870, от 8 гигабайт оперативной памяти и от 128 гигабайт встроенной. Девайс имеет тройную камеру с объективами разрешением 48, 8 и 5 мегапикселей и аккумулятор емкостью 4500 миллиампер-часов с быстрой зарядкой мощностью 120 ватт. Аппарат вышел с дактилоскопическим сенсором на боковой кнопке и получил функцию распознавания лица.

Топовая модель Black Shark 4S Pro отличается от стартовой наличием флагманского чипа Snapdragon 888+, наличием от 12 гигабайт оперативной и от 256 гигабайт встроенной памяти, тройной камерой с объективами разрешением 64, 8 и 5 мегапикселей.

Стартовая стоимость Black Shark 4S начинается с 2699 юаней, или около 30 тысяч рублей, базовая стоимость Black Shark 4S Pro — 4799 юаней, или около 54 тысяч рублей.

В сентябре геймерский смартфон Xiaomi Black Shark 4 Pro, выпущенный в марте, оказался лидером рейтинг популярного бенчмарка AnTuTu. На второй позиции оказался Iqoo 8 Pro, на третьей — RedMagic 6 Pro.