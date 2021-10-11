Xiaomi выпустит самый мощный смартфон

Компания Xiaomi представит смартфон с рекордной производительностью. Об этом сообщает издание GSM Arena.

По словам инсайдеров, будущее устройство компании может оказаться самым мощным смартфоном на рынке. Как следует из опубликованных результатов бенчмарка AnTuTu, Xiaomi Black Shark 4S набрал 887 тысяч баллов, опередив Black Shark 4 Pro, который считается одним из самых производительных устройств на рынке.

Судя по слухам, аппарат будет иметь процессор Qualcomm Snapdragon 888+. В топовом варианте Xiaomi Black Shark 4S получит 16 гигабайт оперативной памяти и накопитель емкостью 512 гигабайт. По словам журналистов, тест показал, что новый флагман в плане производительности опередил своего предшественника примерно на четыре процента.

Из сообщения источников также известно, что девайс получит оформление в стиле геймерских устройств, экран AMOLED с частотой обновления до 144 герц, сенсор с частотой 720 герц и временем отклика около 8,3 миллисекунды, специальный игровой режим. Анонс смартфона должен состояться 13 октября.

В сентябре представители популярного китайского бенчмарка AnTuTu опубликовали список самых мощных Android-смартфонов. Рейтинг возглавил Xiaomi Black Shark 4 Pro, также в топ-3 попали Iqoo 8 Pro и RedMagic 6 Pro.