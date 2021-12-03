Описан новый способ обмана при покупке PlayStation 5

При покупке PlayStation 5 можно нарваться на мошенников. Об этом сообщает «Газета.ру».

Представители сети магазинов электроники «М.Видео» рассказали журналистам, что мошенники начали присылать россиянам письма с предложением оформить заказ на новую приставку Sony. Специалисты описали способ обмана. По их словам, неизвестные лица могут предложить получить приставку приоритетно, оплатив заказ через интернет. Мошенники могут представляться сотрудниками «М.Видео».

В компании отметили, что письма с предложением сделать заказ на PlayStation 5 будут приходить только с официальной почты mvideo@sender.mvideo.ru. Также оплата товара осуществляется исключительно при его получении. Потенциальные покупатели должны будут зайти в магазины «М.Видео» или «Эльдорадо», пройти идентификацию и назвать персональный промо-код.

«Мы рекомендуем своим клиентам тщательно подходить к вопросу оформления заказа», — подчеркнул представитель российского ретейлера.

Ранее в сети «М.Видео» сообщили, что с четверга, 2 декабря, начали рассылать геймерам письма с предложением приобрести приставку Sony. Рассылка осуществляется приоритетно среди покупателей, которые ранее приобретали геймерские продукты.