Власти обсудят выдачу россиянам QR-кодов по ПЦР-тестам

Законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте могут дополнить нормой, по которой цифровой документ будут выдавать не только при вакцинации от COVID-19 или медотводе, но и при наличии отрицательного ПЦР-теста. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в профильных ведомствах, которые участвовали в обсуждении концепции законопроектов, а также источник в Госдуме.

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По словам собеседника издания из Государственной Думы, слушания по законопроектам о QR-кодах проводились в Общественной палате 26 ноября. На них обсуждалась необходимость разрешить россиянам в экстренных ситуациях пользоваться транспортом без отрицательного ПЦР-теста.

Согласно действующей редакции законопроекта, которую озвучила вице-премьер Татьяна Голикова, в случае принятия документа все россияне до 1 февраля 2022 года смогут получить QR-код по отрицательному ПЦР-тесту. После планируется выдавать электронные документы только привитым, переболевшим и тем, у кого есть медотвод от прививки.

Ранее РБК со ссылкой на источник сообщил, что российские власти обсуждают новое название для QR-кода, который позволит посещать общественные места при введении ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Это связано с тем, что, согласно результатам закрытых социсследований, более половины российских граждан относятся к этому термину негативно, у части россиян он связан с ущемлением свобод, а некоторые называют его «сатанинским».

Проекты поправок об использовании в общественных местах QR-кодов, которые подтверждают факт вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание, внесли в Госдуму 12 ноября. Инициатива не регулирует работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости.

