Названы преимущества модернизированной ракеты «Хризантема»

В России работают над модернизацией противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) «Хризантема». Главный редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин назвал ТАСС преимущества улучшенного боеприпаса.

Литовкин отметил, что модернизированная боевая часть повысит способность ракеты поражать технику, защищенную экранами. По его словам, скорость ракеты также может стать более высокой, что повысит эффективность преодоления средств активной защиты.

«Самое важное — комплекс стреляет сверхзвуковой ракетой, которую комплексы ПВО ближнего радиуса действия, как правило, даже не видят», — отметил Литовкин. Эксперт добавил, что использование ракеты на вертолетах позволит атаковать средства противовоздушной обороны противника, оставаясь вне зоны поражения.

Военный эксперт также отметил устойчивость «Хризантемы» к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее представитель Конструкторского бюро машиностроения (КБМ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») рассказал о модернизации «Хризантемы». Боеприпас адаптируют для использования в составе вооружения вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М.