В России предложили создать государственный сервис аренды жилья

В России может быть создан государственный сервис для арендодателей — с таким предложением в Совете Федерации выступил сенатор Иван Абрамов, пишет «Парламентская газета». По словам парламентария, запуск сервиса позволит собственникам легально сдавать жилье и платить налоги.

Материалы по теме Всем по коробке. Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают? «Лучше удержать квартирантов» Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?

Как отметил Абрамов, нужно не только собирать с арендодателей налоги, «но и что-то им дать». «Государственный сервис аренды жилья помог бы людям сдавать свои квартиры, они могли бы на этой же площадке регистрироваться и там же платить налоги», — подчеркнул политик.

В настоящее время российские граждане спокойно платят комиссии в размере до 20 процентов зарубежным сервисам аренды, при этом заплатить налог в 6 процентов в своей стране не способны, указал сенатор. Он также заявил, что нужно упростить вход в бизнес, чтобы любой россиянин мог попробовать себя в роли предпринимателя.

Ранее россиян предупредили о росте стоимости аренды жилья. На московском рынке почти не осталось квартир со ставкой до 30 тысяч рублей в месяц, отметил эксперт, в регионах цены ниже, но супердешевые варианты тоже быстро находят съемщиков.