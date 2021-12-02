Россиян предупредили о росте стоимости аренды жилья

LIFE: ставки аренды жилой недвижимости в России будут расти на 7-10 процентов в год

На московском рынке аренды почти не осталось квартир со ставкой до 30 тысяч рублей в месяц, в регионах цены ниже, но супердешевые варианты тоже быстро находят арендаторов. Об этом LIFE рассказал эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

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По словам специалиста, оставшиеся и появляющиеся недорогие предложения жилья «улетают буквально за пару часов». «Прогноз, говорящий о том, что в декабре стоимость аренды возрастет, уже оправдал себя», — заявил Кричевский.

Эксперт объяснил рост ставок аренды возвращением в столицу иногородних студентов и рабочих, а также ростом расходов собственников. Стоимость аренды жилой недвижимости в России будет расти на 7-10 процентов в год, предупредил Кричевский. Многие, по его словам, начинают сдавать жилье официально и платить налоги. Кроме того, происходит ежегодная индексация коммунальных платежей.

Кричевский также предположил, что в 2022 году повысить ставки аренды москвичей вынудит переоценка кадастровой стоимости жилья. Налоги на недвижимость повысятся, соответственно, некоторые захотят переложить возросшие расходы на арендаторов.

Ранее эксперты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН) заявили, что экономическая ситуация в России остается сложной, поэтому вряд ли можно ожидать роста доходов арендаторов. Соответственно, предпосылок для заметного роста ставок тоже нет. Кроме того, увеличению стоимости аренды жилья в обозримом будущем будет мешать выход на арендный рынок квартир, купленных во время недавнего ажиотажа на рынке новостроек.