В России признали невыгодной покупку квартир для сдачи в аренду

Покупка квартиры для сдачи в аренду — самый понятный для большинства россиян способ инвестировать в недвижимость. Но сильное подорожание квадратных метров негативно сказалось на доходности аренды, говорится в статье, опубликованной на сайте аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).

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Как отмечают аналитики, вторичные квартиры в России за год подорожали на 25 процентов, а годовой рост арендных ставок составил около пяти-десяти процентов. Доходность сдаваемой квартиры за девять миллионов рублей оценивается примерно в 5,1 процента (до вычета налогов и оплаты коммунальных платежей). «График индекса доходности квартир смотрит вниз, — констатируют эксперты. — Год назад инвестиции в жилье были в шесть раз выгоднее депозитов, сейчас это соотношение сократилось до 3,5 раза».

В ИРН признают: экономическая ситуация в России остается сложной, поэтому вряд ли можно ожидать роста доходов арендаторов. Соответственно, предпосылок для заметного роста ставок тоже нет. Кроме того, увеличению стоимости аренды жилья в обозримом будущем будет мешать выход на арендный рынок квартир, купленных во время недавнего ажиотажа на рынке новостроек.

«Через год-два-три будут достроены нынешние новостройки, которые массово раскупали в 2020-2021 годах. И многие инвестиционные квартиры примерно в одно время выйдут на рынок аренды», — предупреждают специалисты.

Ранее выяснилось, что квартиросъемщики в крупных региональных центрах России готовы платить за съемное жилье в среднем по 24 тысячи рублей в месяц. Больше половины жильцов арендных квартир не хотели бы заключать договор найма с ежегодной индексацией ставок.