Раскрыты подробности дела основателя Group-IB Сачкова

Bloomberg: дело основателя Group-IB может быть связано с вмешательством в выборы США

Дело основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, обвиняемого ФСБ в госизмене, может быть связано с передачей американским властям данных о вмешательстве российских хакеров в выборы США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, Сачкова могли обвинить в том, что он сообщил американцам о российской группировке хакеров Fancy Bear и их попытках вмешаться в выборы президента США в 2016 году. Эта информация помогла властям найти агентов ГРУ, якобы участвовавших в кибератаках.

Ранее Сачков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу под домашний арест. «Я не изменник, не шпион и не предатель, я русский инженер», — говорится в письме.

По его словам, в СИЗО до него не доходят газеты, его лишили телевидения и возможности отправлять и получать письма.

По версии следствия, Сачков работал на иностранные спецслужбы и передавал им данные, которые составляют государственную тайну в области кибербезопасности. Сам основатель Group-IB вину не признает.

