Основатель Group-IB Сачков обратился к Путину

Основатель компании Group-IB Илья Сачков, обвиняемый ФСБ в госизмене, попросил президента России Владимира Путина посодействовать его переводу под домашний арест. Обращение зачитал адвокат Сергей Афанасьев, передает РИА Новости.

«Я считаю, что это новое дело Дрейфуса. Я не изменник, не шпион и не предатель, я русский инженер. Своей работой неоднократно доказал пользу и преданность своей родине. Я очень прошу моего президента Владимира Владимировича Путина позволить мне на время следствия находиться под домашним арестом с максимальными ограничениями», — говорится в письме.

Обвиняемый в госизмене Сачков уже жаловался на условия в СИЗО. По его словам, до него не доходят газеты, его лишили телевидения и возможности отправлять и получать письма.

Как сообщалось ранее, Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей Сачкова, мера пресечения в виде ареста установлена до 28 февраля 2022 года.

По версии следствия, Сачков работал на иностранные спецслужбы и передавал им данные, которые составляют государственную тайну в области кибербезопасности. Сам основатель Group-IB вину не признает.