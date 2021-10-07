В Кремле ответили на вопрос о письме матери арестованного основателя Group-IB

Песков о письме матери обвиненного в госизмене Сачкова: понимаю ее эмоциональное состояние

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не получали письмо от матери основателя и руководителя компании Group-IB Ильи Сачкова, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщает РБК.

«Я из сообщений СМИ вчера узнал, что такое письмо было направлено», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов и отметил, что понимает эмоциональное состояние женщины.

«Но в то в то же время давайте так: человека признать виновным может только суд», — отметил представитель Кремля и призвал дождаться «завершения следственных действий и судебного разбирательства на этот счет».

6 октября Forbes опубликовал письмо Людмилы Сачковой президенту России Владимиру Путину. Она написала, что никогда не поверит, что ее сын мог предать свою страну. Автор послания уверена, что решение об аресте Сачкова нанесло мощный удар по нравственному и моральному климату в стране, информационной безопасности, а также по тем людям, «которые за ним шли».

Лефортовский суд Москвы отправил основателя Group-IB в СИЗО до 27 ноября. Сачкова заподозрили в госизмене, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России. Против него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

По версии следствия, Сачков работал на иностранные спецслужбы и передавал им данные, которые составляют государственную тайну в области кибербезопасности. Сам основатель Group-IB вину не признает.