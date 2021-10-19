Обвиняемый в госизмене основатель Group-IB пожаловался на условия в СИЗО

Основатель и руководитель компании Group-IB Илья Сачков, обвиняемый в государственной измене, пожаловался на информационный вакуум в СИЗО. Об условиях содержания в изоляторе Forbes рассказал посетивший его член московской Общественной наблюдательной комиссии Александр Хуруджи.

До Сачкова не доходят газеты, его лишили телевидения, более того, он не может отправлять или получать письма. По словам основателя Group-IB, те 25 писем, которые близкие прислали ему в изолятор, ему не разрешили прочесть, а 17 писем, отправленных самим Сачковым, так и не доставили до адресата.

По словам Хуруджи, из-за этого обвиняемый не может сообщить, что ему нужны теплая одежда, средства гигиены и медикаменты.

Лефортовский суд Москвы отправил основателя Group-IB в СИЗО до 27 ноября. Сачкова заподозрили в госизмене, которая якобы нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России. Против него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

По версии следствия, Сачков работал на иностранные спецслужбы и передавал им данные, которые составляют государственную тайну в области кибербезопасности. Сам основатель Group-IB вину не признает.