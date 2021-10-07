Основателю Grouр-IB предъявили обвинение в госизмене

Основателю компании Group IB, которая занимается исследованиями в области кибербезопасности, Илье Сачкову следователи предъявили обвинение в государственной измене. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства добавил, что в настоящее время с Сачковым проводятся следственные действия.

6 октября Forbes опубликовал письмо матери основателя Group-IB — она обратилась к президенту России Владимиру Путину. В тексте Людмила Сачкова подчеркнула, что никогда не поверит, что ее сын мог предать свою страну. Она попросила главу государства честно разобраться в деле и освободить ее сына.

Незадолго до этого суд назначил дату рассмотрения апелляционной жалобы на арест Сачкова: заседание, на котором проверят законность ареста, состоится 21 октября.

Лефортовский суд Москвы отправил основателя Group-IB в СИЗО до 27 ноября. Сачкова заподозрили в госизмене, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России — против него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). По версии следствия, Сачков работал на иностранные спецслужбы и передавал им данные, которые составляют государственную тайну в области кибербезопасности. Сам основатель Group-IB вину не признает.