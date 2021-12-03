Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин оценил военные спутники России. Орбитальные аппараты Вооруженных сил России отличаются высокими характеристиками. Об этом сообщает ТАСС.

«Про военную группировку рассказывать не буду. Поверьте мне, она имеет самые высокие характеристики, обеспечивая наши вооруженные силы всем необходимым — слухом, зрением, обонянием и всем остальным, что необходимо», — отметил Рогозин на форуме ЕАЭС «Космическая интеграция» в пятницу, 3 декабря.

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Глава «Роскосмоса» также подчеркнул, что госкорпорация выполняет государственный оборонный заказ.

Ранее в Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого Минобороны России предложили защищать российские спутники снарядами-липучками. В патенте отметили, что обстрел атакующего снаряда специальными элементами позволит изменить его траекторию.

В ноябре Минобороны России успешно вывело на околоземную орбиту космический спутник. Автор NASASpaceflight.com предположил, что речь идет о спутнике «Тундра». Этот аппарат относится к Единой космической системе, которая позволяет фиксировать пуски ракет.