Российскую «Тундру» вывели на орбиту

Запущенная 25 ноября в 04 часа 09 минут по московскому времени с космодрома Плесецк ракета «Союз-2.1б» успешно вывела на околоземную орбиту военный спутник, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Минобороны России.

Согласно военному ведомству, пуск носителя и выведение спутника на орбиту прошли в штатном режиме.

Как пишет NASASpaceflight.com, речь идет о космическом аппарате «Тундра» («Космос-2552»), относящемся к Единой космической системе (ЕКС) «Купол», позволяющей обнаруживать пуски ракет.

Издание напоминает, что ранее было запущено четыре таких спутника.

В мае 2020 года генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин показал в Twitter старт «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Космос-2546», который, согласно Russian Nuclear Forces Project, является четвертым спутником системы «Купол».

В декабре 2019 года ТАСС, ссылаясь на материалы брифинга начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова, выступившего перед иностранными военными атташе, сообщило, что российская спутниковая система обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет «Око-1» заменена современным «Куполом».