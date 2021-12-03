Google выпустит умные часы

Google начала работать над умными часами на базе Fitbit

Google может выпустить свои первые умные часы в 2022 году. Об этом сообщает издание Business Insider.

Источники рассказали, что специалисты компании начали работу над умными часами. Аппарат выйдет под брендом Pixel, кодовое название устройства — Rohan. Сообщается, что девайс получит круглый дисплей-циферблат, фирменные сменные ремешки и Wear OS в качестве операционной системы.

Первые смарт-часы Google получат датчик сердечного ритма, ПО для отслеживания активности пользователя, набор тренировок, суточную автономность. Анонс гаджета может состояться до конца 2022 года.

Инсайдеры отметили, что разработка умных часов стала возможной после приобретения Google компании Fitbit в 2021 году, которая занимается выпуском носимых аксессуаров для фитнеса и здоровья. При этом создаваемый в компании девайс окажется дороже смарт-часов Fitbit и будет позиционироваться в качестве конкурента Apple Watch. По словам источников, новые часы окажутся своего рода смартфоном Pixel в мире носимых аксессуаров — фитнес-гаджет будет демонстрировать передовые разработки Wear OS и стимулировать рынок умных часов.

Летом появилась информация, что Google работает над первым складным смартфоном Pixel Fold. В ноябре источники рассказали, что в компании отказались от идеи выпускать подобный аппарат из-за высокой конкуренции на рынке.