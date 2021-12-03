Стюардесса раскрыла преимущество длительных перелетов перед короткими

Стюардесса британских авиалиний Лаура Рейнольдс (Laura Reynolds) раскрыла преимущество длительных рейсов перед короткими и рассказала, чем лучше всего заняться пассажирам во время многочасовых перелетов. Ее слова приводит Express.

Так, бортпроводница заявила, что сама предпочитает рейсы на дальние расстояния, поскольку они менее стрессовые, чем полеты по коротким маршрутам. Кроме того, в дороге можно успеть закончить дела, на которые не хватает времени. «Поскольку вы знаете, что полет будет долгим, вы можете сделать что-то по работе или просто расслабиться», — сказала она.

Чтобы полюбить длительные рейсы, Рейнольдс советует настроиться на отдых в течение нескольких часов. «Не думайте о продолжительности полета. Используйте это время для того, чтобы расслабиться и отвлечься от повседневных забот», — порекомендовала стюардесса.

Также она дала рекомендации тем, кто путешествует с детьми — Рейнольдс отметила, что нужно брать с собой в самолет игрушки, карандаши, мультфильмы, которые увлекут ребенка и не дадут ему скучать.

Ранее в декабре бывшие бортпроводницы раскрыли самые неприятные стороны своей профессии и развеяли миф о «гламурной» работе. Одна из стюардесс рассказала, что что за время работы много раз сталкивалась с уборкой экскрементов, находящихся вне унитаза.