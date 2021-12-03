Новый гендиректор МХАТ имени Горького объявил о переименовании театра

Московский Художественный академический театр (МХАТ) имени Горького будет переименован. С таким объявлением выступил новый генеральный директор заведения Владимир Кехман, передает ТАСС в пятницу, 3 декабря.

Кехман подчеркнул, что театру вернут историческое название. Он будет называться Художественный театр — МХАТ имени Горького. «Новое название театра будет старое», — сказал директор заведения.

Ранее в декабре Кехман заговорил о возможности объединения своего театра с МХТ имени Чехова. Он отметил, что этот вопрос должен приниматься в Министерстве культуры России.

Бизнесмен Владимир Кехман был назначен генеральным директором театра в октябре, месяц спустя из театра уволился бывший директор и худрук Эдуард Бояков, написавший заявление по собственному желанию.

МХАТ имени Горького появился после разделения МХАТ СССР имени Горького на два театра в 1987 году. Вторым заведением стал МХТ имени Чехова.