Кехман заговорил об объединении МХАТ и МХТ

Директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман заговорил об объединении с МХТ имени Чехова

Новый гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман заговорил о возможности объединения театра с МХТ имени Чехова. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 1 декабря.

Кехман подчеркнул, что вопрос об объединении театров должен приниматься в Министерстве культуры России. При этом директор театра отметил, что хотел бы, чтобы бывшая художественная руководительница МХАТ имени Горького Татьяна Доронина увидела воссоединение заведений.

МХАТ СССР имени Горького был разделен на два театра в 1987 году. Руководительницей МХАТ имени Горького стала Доронина, занимавшая пост худрука до 2018 года. Вторым заведением управлял народный артист СССР Олег Ефремов, а затем — народный артист СССР Олег Табаков. Нынешним художественным руководителем театра назначен народный артист России Константин Хабенский.

21 ноября заместитель худрука Московского художественного академического театра имени Горького Захар Прилепин заявил, что перед Кехманом поставили определенную задачу на посту гендиректора.

Бизнесмен Владимир Кехман был назначен генеральным директором театра в октябре, месяц спустя из театра уволился бывший директор и худрук Эдуард Бояков, написавший заявление по собственному желанию.