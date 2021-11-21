Прилепин рассказал о поставленной Кехману на посту гендиректора МХАТ задаче

Перед новым гендиректором Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького Владимиром Кехманом поставили определенную задачу. Об этом в эфире канала «ТВЦ» заявил писатель и заместитель худрука заведения Захар Прилепин, его выступление опубликовано на видеохостинге YouTube.

«Мне интересно, что за этим стоит далее. Кто будет предложен в качестве нового худрука? Кто инициировал эти процессы? Что это за люди? Это патриотическое лобби, силовое лобби, либеральное лобби? Это христиане или антихристиане?» — задался вопросами Прилепин.

Писатель признался, что напрямую спросил у Кехмана о его планах на МХАТ: «Он говорит: "Я хочу [Татьяну] Доронину вернуть в театр. Дальше [планов] пока нет, подморозим ситуацию».

«Я думаю, у Владимира Абрамовича есть определенная цель, поставленная им самим перед собой или кем-то перед ним, и он должен ее выполнить. Я не думаю, что он свое будущее связывает с судьбой МХАТ», — подчеркнул Прилепин.

Народная артистка СССР Татьяна Доронина работала худруком МХАТ имени Горького с 1987-го по 2018 год. Позже она заняла специально созданную должность почетного президента театра, а художественным руководителем и директором стал Эдуард Бояков. В октябре 2021-го новым генеральным директором был назначен российский бизнесмен Владимир Кехман, месяц спустя Бояков уволился из театра, написав заявление по собственному желанию.