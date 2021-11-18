Гендиректор МХАТ рассказал о финансовых проблемах и сокращении штата театра

Новый генеральный директор Московского Художественного академического театра (МХАТ) имени Горького Владимир Кехман рассказал о финансовых проблемах в учреждении и сокращении штата. Об этом сообщает «Российская газета».

«Что касается МХАТа, то у нас сейчас нет денег для художественного руководителя — прошлая команда разорила театр. Мы думаем, как 22-го заплатить аванс. На счетах нет денег, чтобы заплатить коллективу (395 человек!) за ноябрь — декабрь», — заявил Кехман.

Он добавил, что уволил пятерых менеджеров, которые пришли в театр вместе с бывшим худруком Эдуардом Бояковым. В ближайшее время будут уволены еще 40 сотрудников, у которых заканчиваются контракты.

О грядущих сокращениях Кехман говорил и ранее. «Я буду проводить жесточайшие сокращения, потому что во МХАТе полностью нарушен баланс между творческим и управленческим коллективами», — заявлял гендиректор учреждения.

По его словам, зарплаты сотрудников театра тоже будут изменены. Кехман подчеркнул, что готов расстаться со всеми, кто не захочет с этим мириться.