Гендиректор МХАТ снял с репертуара спектакль с участием Бузовой

Новый генеральный директор Московского Художественного академического театра (МХАТ) имени Горького Владимир Кехман снял с репертуара спектакль «Чудесный грузин», роль в котором исполняла телеведущая и певица Ольга Бузова. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что до этого показ «Чудесного грузина» с участием Бузовой приостанавливали. Тогда данное решение объясняли плохой продажей билетов и эпидемиологической обстановкой. При этом в руководстве МХАТ заверяли, что не будут удалять спектакль из афиши театра, а только перенесут на неопределенный срок.

Ранее Владимир Кехман объяснил, что причиной отмены «Чудесного грузина» стали финансовые проблемы. Бузова, комментируя отмену спектакля с ее участием, пожелала театру, чтобы продажи билетов на все показы МХАТ были такими же, как на «Чудесном грузине», и приложила скриншот, из которого следует, что все билеты на постановку были проданы.

