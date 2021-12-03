Россиян научили выбирать новогоднюю елку

При выборе новогодней елки россиянам порекомендовали обратить внимание на состояние кроны, подходящую для жилья высоту дерева и его цвет. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал эксперт Владислав Пухарев.

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По словам специалиста, у качественного дерева будет стройная макушка и ровные ряды веток. Признаком высокого качества считается натуральный зеленый цвет. С елки также не должны сыпаться иголки. «Для проверки елку можно чуть-чуть встряхнуть — с нее не должны сыпаться зеленые иглы. Может немного осыпаться прошлогодняя игла коричневого цвета — это нормально», — научил эксперт.

Небольшая степень осыпаемости характерная для русской ели — допустимым считается, если с дерева упали 10-20 иголок. Количество мусора зависит от размера елки. «Чем более густая елка, тем больше под ней мусора будет», — пояснил Пухарев.

Россиян призвали покупать праздничные деревья в специализированных местах у продавцов, которые имеют необходимые документы на ели. Специалист предупредил, что, купив елку у неофициальных продавцов, можно получить штраф, а перевозка дерева без сопроводительных документов может привести к уголовной ответственности.

Ранее британские ученые предупредили об опасности живых новогодних елок. По словам экспертов, в каждой елке могут содержаться аллергены и до 53 видов плесени, которые провоцируют у человека головные боли. В результате у людей, страдающих аллергией, появляются кашель, насморк, возможны боли в ушах.