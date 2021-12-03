Зеленского обвинили в дестабилизации Украины

Журналист Виталий Портников заявил, что разговоры президента Украины Владимира Зеленского о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным «под аплодисменты обезумевших поклонников» является прямым путем к дальнейшей дестабилизации государства. Об этом он написал в своей статье для Espreso.

«Глава государства патологически не обучаем, даже когда он перестанет быть президентом Украины, он так и не поймет, чем должен был заниматься на этой должности», — заявил журналист.

Портников считает, что в прямых переговорах глав государств нет смысла, поскольку Путин не планирует обсуждать с Зеленским Крым и Донбасс. По словам журналиста, российский лидер хочет обсуждать Украину не Зеленским, а с президентом США Джо Байденом.

Ранее депутат Верховной Рады от фракции «Батькивщина» Валентин Наливайченко заявил, что Украина не готова к прямому диалогу с Россией. Он раскритиковал заявление президента республики Владимира Зеленского о готовности к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным и указал на то, что предварительно такие планы необходимо согласовывать с «международными партнерами».

Во время ежегодного послания к украинским парламентариям Владимир Зеленский заявил об отсутствии у него страха перед переговорами с Владимиром Путиным. При этом он отметил, что непосредственный диалог с Россией нужен для завершения конфликта в Донбассе.

